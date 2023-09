Globo mantém Eric Faria em jogo da final após vazamento de áudio

A Rede Globo decidiu manter o repórter Eric Faria na transmissão do jogo entre São Paulo e Flamengo, neste domingo (24), no Morumbi, em duelo válido pela segunda partida das finais da Copa do Brasil. O jornalista teve áudios vazados com pesadas críticas ao técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli.

A emissora carioca optou por seguir com a mesma escala para a decisão. Aliás, há o entendimento, na empresa, que a conversa era informal entre comunicadores.

No áudio, Eric critica bastante a postura do técnico Jorge Sampaoli e as opções dele durante a partida. A publicação ainda informou que Ricardinho, Luís Roberto, Roger e Eric Faria ficaram bastante irritados com o vazamento. No entanto, na emissora, a interpretação é que, assim como o repórter de campo, os áudios não devem prejudicá-los.

O narrador Luis Roberto também adotou um tom crítico, no entanto, não ofendeu o treinador do Flamengo. “Quarta-feira o que foi aquilo? Tinha que ter sido demitido na quarta-feira”, destacou.

Na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. A grande final será no próximo fim de semana, no Morumbi e o Tricolor pode até empatar que garante a taça.