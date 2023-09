Bayern de Munique x Bochum: escalações e onde assistir

O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão. Neste sábado (23), os atuais campeões recebem o Bochum na Allianz Arena, às 10h30, em partida válida pela 5ª rodada da Bundesliga. O duelo terá transmissão ao vivo na CazéTV, no YouTube.

Como chega o Bayern?

Invicto na competição, a principal força da Alemanha está na vice-liderança pelos critérios de desempate diante do líder Bayer Leverkusen. Ao mesmo tempo, o clube de Munique vem de uma importante vitória por 4 a 3 sobre o Manchester United, na primeira rodada da fase de grupos da Champions 2023/24.

Além disso, o técnico Thomas Tuchel não deve ter problemas de última hora na escalação e pode mandar sua equipe com força máxima no duelo deste sábado. No entanto, o goleiro Manuel Neuer segue fora em recuperação de lesão. Assim, Ulreich segue na meta do Bayern.

Como chega o Bochum?

Por outro lado, o Bochum briga por objetivos distintos. Ainda sem vencer nesta edição da Bundesliga, o Bochum aparece na 13ª posição, com três pontos somados em três empates consecutivos na competição. Dessa maneira, o objetivo da equipe é evitar o rebaixamento e vai tentar surpreender o poderoso Bayern para somar pontos importantes nesta reta inicial de temporada.

Por fim, o único desfalque para o técnico Thomas Letsch fica por conta do goleiro Michael Esser, lesionado.

Bayern de Munique x Bochum

5ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sábado, 23/09/2023, às 10h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Ulreich; Laimer, Upamecano, K. Min-jae e Davies; Goretzka, Musiala e Joshua Kimmich; Gnabry, Harry Kane e Leroy Sané. Técnico: Thomas Tuchel.

Bochum: Riemann; Masovic, Ordets e Bernardo; Passlack, M. Bero, Anthony Losilla, K. Stoger e M. Wittek; P. Hofmann e Asano. Técnico: Thomas Letsch

Onde assistir: CazéTV, no YouTube

