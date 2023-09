Esposa de Cristiano Ronaldo posta luxo de jatinho da família

A esposa do jogador Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, mostrou aos seguidores, nesta quarta-feira (20), o interior do luxuoso jatinho particular da família.

Inicialmente, a modelo apresentou em seu Instagram com mais de 52 milhões de seguidores o interior da aeronave. Aliás, ela não parou no jatinho e apresentou também joias de luxo com o “look” do dia.

Georgina vive atualmente com Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, afinal, o atacante joga pelo Al-Nassr. O próximo jogo da equipe será nesta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília), em Riade, na Arábia Saudita, em duelo válido pela sétima rodada da Liga Saudita.

Cristiano Ronaldo aciona Juventus na justiça

Cristiano Ronaldo e Juventus ainda estão com pendências para serem resolvidas. O atacante, afinal, decidiu acionar os dirigentes italianos na Justiça por conta do não pagamento de salários atrasados. A informação é da “La Gazzetta dello Sport”. O astro alega que os dirigentes da Juventus ainda não pagaram parte dos salários da pandemia.

