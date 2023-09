Esquadrilha da fumaça fará apresentação na final da Copa do Brasil

Assim como foi no Maracanã no último final de semana, a decisão da Copa do Brasil no Morumbi contará com uma grande festa. Para abrilhantar a final, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação minutos antes da bola rolar para São Paulo e Flamengo. As equipes se enfrentam no domingo (24), às 16h.

Nas redes sociais, o perfil da Esquadrilha da Fumaça informou que a CBF fez o convite para os aviões A-29 Super Tucano do Esquadrão de Demonstração Aéreo (EDA) da Força Aérea Brasileira sobrevoarem o Morumbi no domingo. Assim, a expectativa é que a apresentação aconteça às 15h30 e dure cerca de 10 minutos.

A apresentação, aliás, fará parte das homenagens aos 150 anos de Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Em julho, caças F-5M da Força Aérea Brasileira (FAB) homenagearam o aviador na véspera do clássico entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã.

Festa no Morumbi

O departamento de marketing do São Paulo prepara diversas ações para a final contra o Flamengo. Entre elas, além de preparar uma grande recepção ao ônibus tricolor, os são-paulinos organizam a produção de bandeirinhas, que serão distribuídas aos torcedores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.