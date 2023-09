Eleição e falta de opções podem fazer Fábio Santos renovar com o Corinthians

Com contrato até o final da temporada, o lateral-esquerdo Fábio Santos tem seu futuro indefinido no Corinthians. A diretoria do Timão não pretende abrir negociações neste momento, muito por conta das eleições presidenciais no clube, que acontece no final do ano. Contudo, há uma chance do jogador permanecer no Parque São Jorge em 2024.

O estafe do jogador já procurou o clube sobre uma possível renovação, mas ouviu que a próxima diretoria que deve tomar esta decisão. Os agentes do jogador, então, aguardam a definição das eleições para tentar mais um contrato para o lateral no Timão até com valores menores que os atuais.

Além disso, o que pesa a favor de Fábio Santos, é a carência do Corinthians na lateral esquerda. Há um consenso no clube que Fábio Santos vem caindo de rendimento por conta de sua idade avançada. Contudo, o Timão entende que a permanência do veterano seria importante para ajudar na ”passagem de bastão” para o seu sucessor.

Essa era a ideia do Corinthians quando Lucas Piton estava no clube. Entretanto, a falta de consistência do lateral fez com que o Timão negociasse o jogador com o Vasco nesta temporada. Bidu chegou ao Parque São Jorge em 2023, mas também não agradou durante todo o ano.

O Timão deve ir ao mercado atrás de um novo lateral-esquerdo e pensa em contar com Fábio Santos para ser um reserva experiente em 2024. Contudo, caso não renove com o Corinthians, o jogador não descarta se aposentar dos gramados.

