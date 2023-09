Renato Gaúcho ainda acredita no título: ‘Impossível não existe’

A vitória em cima do Palmeiras, nesta quinta-feira (21), deu novo ânimo ao Grêmio, que se aproximou assim da vice-liderança do Brasileirão. Com 43 pontos, o Tricolor fica a oito do Botafogo, que é o líder, mas ainda joga nesta sexta, contra o Corinthians. Seja como for, o técnico tricolor afirma que segue sonhando com o título brasileiro e que isto é possível se o time repetir o rendimento demonstrado em casa:

“Se tivermos essa concentração fora de casa, vamos buscar pontos e aí temos chance maior de brigar pelo título. Hoje nossa diferença é de oito pontos: é bastante, mas também não é. Então, não temos que pensar no Botafogo, só fazer nossa parte, degrau a degrau. Sempre falei que nunca deixamos de lado a briga pelo título. Enquanto houver chance, vamos correr atrás. Impossível é uma palavra muito forte, que não existe no meu vocabulário”.

Sobre a vitória por 1 a 0, Renato Gaúcho afirmou que seu time ‘soube sofrer’. Afinal, fez o gol cedo no jogo e sofreu grande pressão do Alviverde. Mesmo assim e ainda com uma expulsão de Villasanti, perto do fim, o Grêmio segurou o avanço alviverde e saiu com a vitória. De acordo com o treinador, algo natural diante de uma equipe qualificada.

“O Palmeiras dominou mais, pela necessidade de pelo menos empatar, mas soubemos sofrer. Às vezes é necessário sofrer, não enfrentamos qualquer equipe. Mas o mais importante foi vencer e recuperar o terceiro lugar. O jogo foi pegado, fizemos um belíssimo gol, depois o Palmeiras cresceu. Minha equipe é ofensiva, muitas vezes vai deixar espaço para o adversário. Seguramos o primeiro tempo, mexemos e foi lá e cá”, disse.

