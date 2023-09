Torcedor do Flamengo desmente versão de Marcos Braz

Após Marcos Braz dar a sua versão sobre a confusão com um torcedor do Flamengo em um shopping carioca, Leandro Campos, que sofreu agressão do dirigente, se pronunciou. Segundo ele, Braz faltou com a verdade ao falar que Leandro teria o ameaçado e agredido. Além disso, o flamenguista garantiu que foi mordido pelo vice-presidente de futebol do clube carioca.

“As palavras exatas que falei para ele foram: ‘Marcos Braz, saí do Flamengo’. Falei exatamente isso e virei as costas. Eu falei só isso e virei as costas. Não ameacei ele e nem a filha dele”.

“A lojista gritou, eu virei ele já estava vindo atrás de mim com punho cerrado. Eu virei de frente para ele, ele se desequilibrou e caiu, puxou as minhas pernas e eu caí também. Ele caiu sobre a minha virilha, ele pegou, me mordeu e enquanto isso veio um amigo dele e começou a chutar a minha cabeça. Posteriormente, os seguranças do shopping vieram para separar. Em momento nenhum eu agredi ele”, completou Leandro.

Braz estava com a filha?

Aliás, diferentemente de Marcos Braz, Leandro Campos garantiu que o dirigente não estava com a filha no momento da confusão.

“Não vi a filha dele. Em nenhum momento ela estava na loja”, respondeu o torcedor.

Na quinta-feira, em coletiva de imprensa, Braz afirmou que partiu para cima do torcedor após ele pedir para o mesmo parar de lhe xingar. Além disso, o dirigente disse que o torcedor ameaçou sua filha.

