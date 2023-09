Vasco quebra marcas e faz cinco gols em jogo do Brasileirão após 15 anos

Desde o time comandado por Edmundo e Leandro Amaral, há 15 anos, o Vasco não fazia cinco gols em uma mesma partida no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, disputou mais de 500 partidas e em poucas vezes o Cruz-Maltino marcou quatro vezes. Uma delas, aliás, foi na rodada passada da competição, com 4 a 2 no clássico sobre o Fluminense. Desta vez, a vítima foi o Coritiba, em São Januário.

Portanto, os jogadores de Ramón Díaz quebraram mais uma marca com a goleada por 5 a 1, na última quinta-feira. Antes, já haviam deixado para trás o tabu de oito clássicos sem vencer o Tricolor. Com isso, o Vasco, que era o pior ataque do Brasileirão, ultrapassou Inter, Goiás, Santos, Cruzeiro, Coritiba e Cuiabá. Agora, portanto, ocupa a 14a posição neste quesito.

COMO FOI O JOGO EM 2008?

Na temporada em questão, o Vasco também lutou contra o rebaixamento na metade final do campeonato. Mas, mesmo com as más lembranças da queda, fez 6 a 1 sobre o Atlético, em agosto de 2008. Os gols foram de Edmundo, Leandro, Eduardo Luiz, Madson e Wagner Diniz (duas vezes). O time, no entanto, ainda não inspirava confiança e seguiu oscilando.

Voltando ao Vasco atual, há um padrão de evolução e muita força ofensiva com as contratações de Paulinho, Payet, Rossi e Vegetti. Os dois últimos, por sinal, que formaram a dupla de ataque contra o Coxa, participaram 11 gols na soma das últimas sete partidas.

A equipe cruz-maltina tem pela frente o América-MG, na segunda-feira, às 20h, em duelo adiado da 20a rodada. Com 23 pontos, o Vasco pode enfim sair da zona de rebaixamento após quae quatro meses.