Clube sueco descobre brecha na regra do impedimento

Um clube sueco da Terceira Divisão pode revolucionar o futebol. O Torns IF descobriu uma brecha na lei do impedimento e enviou as explicações para a associação que regula as regras do futebol. Assim, a entidade prometeu rever as leis do jogo para encontrar uma solução.

No livro oficial das regras do futebol, o impedimento se configura no ”primeiro ponto de contato da jogada ou o toque na bola”. Por sua vez, o técnico Richard Ringhov, do Torns IF, entendeu que se os seus jogadores controlarem a bola em seus pés, quando soltarem, os companheiros à frente estarão habilitados, mesmo atrás da defesa. Assim, os atletas teriam condição de jogo no momento do primeiro toque.

Torns IF have developed an ingenious method to create one-on-ones with the goalkeeper. It’s based on a rule found on page 93 in the Laws of the Game stating that “The first point of contact of the ‘play’ or ‘touch’ of the ball” should be used when judging offside. Groundbreaking. pic.twitter.com/0IcCcT6DRF — Torns IF (@TornsIF1965) August 16, 2023

No vídeo divulgado pelo Torns nas redes sociais, o técnico instrui Adam Olafsson a segurar a bola quando um companheiro está atrás dele. Com a bola ainda colada, o companheiro avança por trás da defesa. Neste momento, o atleta recebe a bola, mesmo sem nenhum marcador à sua frente, mas como, em tese, não realizou um novo toque, a posição é legal.

O clube sueco procurou a IFAB, que administra as regras do futebol, para saber se a jogada estava sendo praticada de forma correta. A entidade tentou negar a jogada, mas prometeu rever as leis.

Confira a conversa entre a IFAB e o clube sueco

IFAB: “Em termos do espírito da Lei, isto é obviamente impedimento e, em termos da Lei em concreto, o ‘balançar’ da bola no pé é uma jogada diferente do momento que dá à bola impulso para se mover”

Torn: “É justo, concordamos que podem ser duas jogadas distintas. Ainda assim, este tipo de passe pode durar um segundo, já que a bola está em contato direto com o pé. Em que momento deve então ser considerado o primeiro ponto de contato?”

IFAB: “Como em todos os aspetos das Leis do Jogo, nem todos os cenários podem ser elencados, e é por isso que o ‘espírito’ e a ‘intenção’ da Lei têm de ser aplicados. Neste caso, o jogador está em fora de jogo quando a bola começa a sua ‘viagem’.”

Torn: “Mas este cenário está listado nas regras. E como definem o início da ‘viagem’ da bola? É quando o passe começa, isto é, quando o pé (e a bola) começam a mover-se em frente ou quando a bola é solta do pé?”

IFAB: “O início do percurso da bola é quando os movimentos/ações do pé dão energia à bola para se afastar do pé.”

Torn: “Concluindo, para um passe normal o primeiro ponto de contato deve ser considerado; para um passe prolongado o movimento/ação do pé que dá energia à bola para mover-se deve ser considerado. Não é a mesma coisa que o último ponto de contato?”

IFAB: “As suas conclusões estão corretas. Vamos rever a necessidade de alterar a forma como temos escrita a Lei 11, à luz dessa situação teórica”

