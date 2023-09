Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Manchester City

Única equipe com 100% de aproveitamento no torneio, o City chega com fome para seguir firme na liderança. A equipe de Pep Guardiola está em busca do tetracampeonato consecutivo na competição, o que seria inédito. O time, porém, tem problemas com desfalques. De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Kovacic e Stones são dores de cabeça.