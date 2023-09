Botafogo estreia o segundo uniforme contra o Corinthians

O Botafogo confirmou que vai estrear o novo segundo uniforme da temporada na partida de logo mais, contra o Corinthians. A bola rola, aliás, às 20h, na Neo Química Arena, pela 24 rodada do Campeonato Brasileiro. Na cor preta, a camisa teve sua apresentação há 11 dias, seguindo o previsto pelo clube, que era de lançá-la entre agosto e setembro.





Por sinal, em julho, as primeiras blusas em parceria com a empresa Reebok foram apresentadas, tanto na forma tradicional listrada, quanto na branca. Mas, agora, o uniforme 2 para 2023 possui contornos sinuosos, homenageando, assim, o Calçadão de Copacabana e a Estrela Solitária, símbolo alvinegro.

Além da mudança do uniforme para o jogo contra o Corinthians, o Botafogo quer alterar também a sequência de resultados. Afinal, o time do técnico Bruno Lage vem de três derrotas seguidas no ano, para Defensa y Justicia, Flamengo e Atlético-MG, as duas últimas pelo Brasileirão. Porém, agora, o Glorioso tem a chance de abrir novamente dez pontos de vantagem ao vice-líder Palmeiras, em caso de vitória. O Verdão perdeu para o Grêmio, na última quinta-feira.

Para se reencontrar com os triunfos, o técnico Bruno Lage ensaia mudanças. Gabriel Pires, de volta após suspensão, pode ser titular ao lado de Marlon Freitas e Eduardo. Tchê Tchê também tem grande chance de seguir na equipe, com Victor Sá e Tiquinho Soares no ataque. No gol, Lucas Perri está confirmado depois de se recuperar do travamento nas costas.

