Arrascaeta treina de novo e pode ser titular na final

O meia Arrascaeta voltou a treinar com o elenco rubro-negro na manhã desta sexta-feira (22). Assim como na quinta, o uruguaio participou das atividades no campo do Ninho do Urubu sem limitações. Dessa forma, as chances do camisa 14 iniciar o confronto de domingo, no Morumbi, aumentam. Além dele, Luiz Araújo também esteve no trabalho dirigido por Jorge Sampaoli.

Recuperados de lesão na coxa esquerda, Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram sem dores na região. Assim como o uruguaio, Araújo deve ficar à disposição de Jorge Sampaoli para a partida decisiva no Morumbi.

Além de Arrascaeta, veja outros retornos

Outros dois jogadores estarão de volta aos jogos do Flamengo no domingo. Léo Pereira e Erick Pulgar, que ficaram fora da partida contra o Goiás por dores musculares, também treinaram no centro de treinamento nesta sexta. A dupla, aliás, deve iniciar a partida no time titular contra o São Paulo.

Com a derrota no jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo precisa vencer o Tricolor Paulista por dois gols de diferença para conquistar o pentacampeonato. Mas, se vencer por um gol na frente no placar, levará a decisão para a disputa de pênaltis.

