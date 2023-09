Xavi renova contrato com o Barcelona até 2025

O técnico Xavi Hernández renovou seu contrato com o Barcelona. O clube catalão anunciou o acordo nesta sexta-feira. O novo vínculo é válido até junho de 2025, com opção de extensão por mais uma temporada – até o meio de 2026.

As partes já tinham um acordo encaminhado desde o início do mês e o desejo pela renovação sempre foi mútuo. Desde 2021 no comando da equipe blaugrana, Xavi tinha contrato até o fim da atual temporada, em junho de 2024.

Ídolo do Barcelona como jogador, Xavi é um dos maiores atletas do clube. Com 767 partidas, ele é o segundo que mais entrou em campo pela equipe, atrás apenas de Messi. Ao todo, foram 25 títulos conquistados.

Como treinador do Barça, contudo, o ex-jogador conduziu o clube ao título espanhol na temporada passada. O Barcelona terminou a La Liga com 88 pontos, dez a mais que o vice-líder Real Madrid, e ergueu o troféu com quatro rodadas de antecedência.

Xavi iniciou a carreira como treinador pelo Al-Sadd, do Qatar, clube onde se aposentou profissionalmente. Na equipe do Oriente Médio, ele conquistou sete títulos, incluindo um campeonato nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.