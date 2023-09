Torcedor agredido vai processar Marcos Braz, diz advogada

Após Leandro Campos participar de coletiva de imprensa para dar a sua versão sobre a confusão com Marcos Braz em shopping, a advogada do torcedor falou com a imprensa. Anie Luize afirmou que o torcedor do Flamengo irá entrar com um processo judicial contra o dirigente do clube e André, amigo de Braz que, segundo Leandro, também o agrediu.

“Meu cliente vai representar criminalmente e civilmente contra o Marcos Braz e seu amigo André que o também o agrediu. Meu cliente está impossibilidade de trabalhar, ele está com medo de sair às ruas”, disse a advogada.

“Nós estamos com todas as provas possíveis, temos testemunhas, eu espero que a justiça aconteça (…) Meu cliente até então ele é inocente e nenhum momento ele praticou algum crime”, completou Anie Luize.

“Ele não tem associação com torcida organizada, ele é apenas simpatizante, não costuma ir para jogos com torcida, não faz parte de torcida organizada. Ele tem conhecidos, claro, mas não faz e nunca fez parte”, afirmou.

Marcos Braz reafirma que foi ameaçado de morte por torcedor

Versão de Leandro Campos

Durante a sua conversa com os jornalistas, Leandro afirmou que não xingou Marcos Braz. Além disso, afirmou que o dirigente o agrediu, incluindo a mordida na virilha. Leandro também garantiu que a filha do dirigente não estava no local durante a confusão.

