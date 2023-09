Vitor Roque lesiona tornozelo e pode perder resto da temporada

O atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, corre o risco de não jogar mais em 2023. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito nesta quinta-feira (21), na vitória sobre o Internacional, por 2 a 1. Submetido a exames, ficou constatado o rompimento de dois ligamentos na região, mas o Furacão não confirmou o prazo de recuperação. A princípio, ele não tem data certa para retornar.

Vitor Roque passará por novos exames ao longo do fim de semana, afim de confirmar a gravidade da lesão. Seja como for, a possibilidade de perder o restante da temporada é um duro golpe para o Athletico, que assumiu a sexta colocação do Brasileirão com a vitória desta quinta. Ademais, Vitor Roque é o vice-artilheiro do campeonato, com 11 gols.

O jovem de 18 anos estava na mira de Fernando Diniz para a convocação da Seleção Brasileira, neste sábado, para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias. Mas esta expectativa pode agora se frustrar pela lesão sofrida. Os jogos do Brasil ocorrem na segunda semana de outubro.

Ademais, ainda existe o risco de Vitor Roque não voltar a jogar com a camisa athleticana. Afinal, ele já está negociado com o Barcelona, da Espanha, para a próxima temporada. Embora o acordo preveja sua saída apenas em junho de 2024, o clube catalão pode chamá-lo já em janeiro.

