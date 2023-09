Palmeiras se reapresenta após derrota diante do Grêmio

Após ser derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 no Brasileirão, os jogadores alviverdes se reapresentaram na manhã desta sexta-feira (22), em Porto Alegre, no CT do Tricolor gaúcho. O Palmeiras, assim, está se preparando para os próximos compromissos da temporada. A informação é do “ge”.

O elenco alviverde viajaria para São Paulo logo depois da rodada do Brasileirão. O aeroporto de Porto Alegre, contudo, está passando por reformas. O Palmeiras, portanto, só retorna para cidade na tarde desta sexta-feira (22).

Preparação do Palmeiras

Os titulares fizeram trabalhos regenerativos no treino desta manhã. Os reservas, no entanto, realizaram atividades com bola normalmente no gramado. Flaco López, aliás, não entrou em campo no jogo da última quinta-feira (21) e também fez exercícios no CT do Grêmio.

O Palmeiras receberá folga neste sábado (23) e treinará normalmente no domingo (24). Abel Ferreira, assim, busca preparar os jogadores alviverdes para um dos compromissos mais importantes da temporada. A delegação, afinal, viaja para Argentina nos próximos dias.

A partida da última quinta-feira (21) gerou muita repercussão. Abel Ferreira, afinal, acreditou que os jogadores alviverdes acabaram sendo prejudicados em Porto Alegre. O treinador, inclusive, saiu de campo dizendo repetidamente: “Isso é roubar”.

O Palmeiras, assim, desperdiçou uma boa chance de se aproximar ainda mais do Botafogo. O Porco está atualmente está na segunda colocação do Brasileirão, com sete pontos de desvantagem para equipe alvinegra.

O Palmeiras entra em campo na próxima quinta-feira (28), diante do Boca Juniors, às 21h30, na La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta acontece no dia 5 de outubro, no mesmo horário, no Allianz Parque.

