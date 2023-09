Felipão ganha reforços no Atlético para jogo contra o Cuiabá

O técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, tem motivos para comemorar. Ele poderá contar com meias que estavam no departamento médico para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (23), às 21h (de Brasília), em duelo na Arena MRV, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador ganhou dois reforços para o meio campo. Igor Gomes e Alan Franco se recuperaram de lesão e estão à disposição do treinador para a sequência da temporada.

Igor Gomes foi entregue ao departamento médico no dia 1º de setembro ao sofrer uma entorse no tornozelo às vésperas do jogo contra o Athlético, em Curitiba. Ele ficou fora de duas partidas.

Já Alan Franco se lesionou no dia 27 de agosto, quando sofreu uma entorse no joelho direito, na estreia do Galo na Arena MRV. Ele ficou fora também de dois jogos enquanto se recuperava na fisioterapia do clube.

Agora, somente Igor Rabello e Eduardo Vargas seguem no departamento médico. O Atlético fez, na manhã desta sexta-feira (22), na Cidade do Galo, seu último treinamento antes do jogo contra o Cuiabá.

