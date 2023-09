Julian Nagelsmann é anunciado como novo técnico da Alemanha

O técnico Julian Nagelsmann é o mais novo comandante da seleção da Alemanha. A confirmação aconteceu nesta sexta-feira, e o profissional de 36 anos já deu sua primeira entrevista coletiva. Ele chega para substituir Hansi Flick, demitido no dia 10 de setembro.

“Temos uma Eurocopa no nosso país. Isso é algo especial, que acontece a cada poucas décadas. Subordino tudo ao fato de fazer um grande torneio em um grande país. Tenho muita vontade de assumir esse desafio. A participação em Dortmund foi só o começo. Seremos um grupo muito unido no próximo ano”, disse Nagelsmann.

O treinador assinou um contrato curto, de apenas dez meses, válido até o fim de julho de 2024. Após o fim da Eurocopa, as partes conversarão sobre a possibilidade de estender o vínculo ou então Nagelsmann deixar a seleção para voltar a treinar clubes.

Os primeiros compromissos do técnico à frente da Die Mannschaft serão já em outubro, na próxima Data Fifa. A Alemanha enfrentará Estados Unidos e México, respectivamente, nos dias 14 e 17 em amistoso. Os jogos serão em solo estadunidense. Como já está na Euro por ser a sede, a equipe, afinal, não precisa disputar as Eliminatórias.

Nagelsmann estava sem trabalhar desde março, quando acabou demitido do Bayern de Munique. A chegada à seleção germânica, aliás, passou por negociação com o time bávaro, já que o treinador continuava sob contrato com o clube.

