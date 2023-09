Felipe Melo alcança números impressionantes pelo Fluminense

Felipe Melo é um dos destaques do Fluminense nesta temporada. Além das atuações seguras do zagueiro em campo, os números também são positivos. O camisa 30, afinal, vem sendo sinônimo de vitória para equipe tricolor.

Nas últimas duas derrotas do Fluminense, Felipe Melo não esteve em campo. O zagueiro, no entanto, atuou como titular nas seis vitórias recentes da equipe tricolor na temporada. O camisa 30, assim, vem ganhando cada vez mais moral nas Laranjeiras.

Momento de Felipe Melo

Nas derrotas contra Grêmio e Vasco, Felipe Melo acabou sendo desfalque por diferentes razões. O zagueiro, afinal, estava suspenso da partida em Porto Alegre e sentiu dores na panturrilha antes do clássico. Os defensores tricolores acabaram sofrendo seis gols nestes dois jogos.

O Fluminense, aliás, vem tendo uma defesa mais sólida quando Felipe Melo é titular. Uma prova disso é que nos últimos dez jogos do zagueiro, os defensores tricolores sofreram apenas cinco gols. Porém, a última derrota do camisa 30 em campo, inclusive, aconteceu dois meses atrás.

LEIA MAIS: Fluminense monitora situação de Everton Ribeiro, do Flamengo

Últimos dez jogos de Felipe Melo como titular do Fluminense

20/09 – Fluminense 1 x 0 Cruzeiro

03/09 – Fluminense 1 x 0 Fortaleza

31/08 -Olímpia 1 x 3 Fluminense

24/08 – Fluminense 2 x 0 Olímpia

19/08 – Fluminense 3 x 1 América-MG

08/08 – Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors

01/08 – Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense

24/07 – Coritiba 2 x 0 Fluminense

16/07 – Fluminense 0 x 0 Flamengo

09/07 – Fluminense 2 x 0 Internacional

(sete vitórias, dois empates e uma derrota/cinco gols sofridos)

Últimos dez jogos de Felipe Melo como reserva ou desfalque do Fluminense

16/09 – Vasco 4 x 2 Fluminense

27/08 – Athletico-PR 2 x 2 Fluminense

13/08 – Grêmio 2 x 1 Fluminense

05/08 – Fluminense 2 x 1 Palmeiras

29/07 – Fluminense 1 x0 Santos

24/06 – Fluminense 2 x 1 Bahia

21/06 – Fluminense 1 x 1 Atlético-MG

11/06 – Goiás 2 x 2 Fluminense

01/06 – Flamengo 2 x 0 Fluminense

25/05 – The Strongest 1 x 0 Fluminense

(três vitórias, três empates e quatro derrotas/16 gols sofridos)

Pitbull do Fluminense

Afinal, o zagueiro chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2022. O camisa 30, porém, já ganhou dois títulos do Campeonato Carioca e também está próximo da conquista da Libertadores. O defensor está com 40 anos e tem contrato no clube até dezembro de 2024.

O Fluminense, aliás, está na semifinal da Libertadores e briga pelas primeiras posições do Brasileirão. A expectativa é que Felipe Melo, no entanto, continue apresentando boas atuações e trazendo vitórias importantes para equipe tricolor nesta fase final da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.