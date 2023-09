Zé Gabriel e a mística do 23: volante marca gol histórico em São Januário

Com a goleada do Vasco sobre o Coritiba, São Januário viveu um dia especial com o retorno da torcida ao estádio e uma atuação de gala. Em campo, os jogadores vestiram pela primeira vez na Colina Histórica o uniforme III, que homenageia o centenário dos Camisas Negras. Em 1923, o clube marcou a história do futebol brasileiro ao carimbar o titulo do Carioca, com um elenco majoritariamente composto por negros e operários.

Coube ao destino reservar o primeiro gol com o novo uniforme, em São Januário, ao camisa 23. No primeiro tempo, Zé Gabriel surpreendeu a marcação ao pisar na área e, de cabeça, abrir o caminho para a goleada. Em sua rede social, o Cruz-Maltino destacou toda mística que esse número carrega na forma de luta e resistência, em um dos capítulos mais emblemáticos do clube.

“Quisera o destino que o primeiro gol em São Januário com o uniforme que homenageia os Camisas Negras fosse marcado pelo camisa 23. 1923-2023”, publicou o clube carioca.

O lançamento de uma camisa histórica não poderia ter acontecido em um momento mais propício. Sob o comando de Ramón Díaz, o Vasco vive seu melhor momento na temporada e esboça reação para deixar o Z4 para trás. Além disso, os reforços têm dado conta do recado, e o elenco já soma duas vitórias em dois jogos com o uniforme totalmente negro.

Operário dá volta por cima

Trajado com o manto negro, Zé Gabriel marcou um gol histórico e superou de vez as críticas da torcida. Na temporada passada, muitos torcedores pediam a saída do volante, até com apelidos pejorativos de “Zé Delivery”. A brincadeira teve início quando o jogador ainda defendia as cores do Internacional. Por lá, cometeu algumas falhas, ao errar passes e “entregar” a bola aos adversários.

A chegada de Ramón Díaz, contudo, transformou o momento do camisa 23 da água para o vinho. Em campo, o volante subiu de produção e se transformou em um verdadeiro operário do Gigante da Colina. Guardadas as devidas proporções sociais e temporais, o jogador traz a superação, semelhante à toda mística do número que carrega nas costas.

Nesse sentido, Zé Gabriel deixou para trás a fama de “entregador” e passou a ser exaltado pela torcida. Agora, um novo apelido ganha destaque: Zé Bruyne, uma brincadeira em referência ao belga Kevin De Bruyne. Após o triunfo sobre o Fluminense, no sábado (16), Gabriel Pec exaltou o colega e utilizou a nova alcunha.

“Você joga muito Zé Bruyne”, escreveu o autor de dois gols contra o Fluminense.

