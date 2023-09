Destaque e capitão, Odegaard renova contrato com o Arsenal

O Arsenal anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do meio-campista Martin Odegaard. O atleta de 24 anos, que tinha vínculo até junho de 2025, ficará no Emirates Stadium até o meio de 2028. Ele é um dos principais nomes do time de Mikel Arteta e é capitão dos Gunners.

“Minha história talvez seja um pouco diferente, já que mudei de clube desde os 16 anos. No Arsenal, desde o primeiro dia, me senti muito bem e esta é definitivamente minha casa agora. Só quero agradecer a todos que trabalham no clube e, claro, nossos fantásticos torcedores. Continuarei a dar tudo para trazer sucesso a este clube nos próximos anos”, disse Odegaard.

O norueguês começou a carreira no Stromsgodset, clube do seu país, onde se profissionalizou com 15 anos. Na sequência, Odegaard acabou sendo contratado pelo Real Madrid, onde passou por sucessivos empréstimos várias vezes, e não teve muita oportunidade. Após ser emprestado ao Arsenal em 2021, acabou contratado em definitivo e se tornou num dos grandes nomes da equipe londrina.

Ao todo, o camisa 8 tem 112 jogos pelos Gunners, com 27 gols marcados e 15 assistências. Na atual temporada, são sete partidas e três gols. Ele conquistou um título pelo Arsenal, que foi a Supercopa da Inglaterra 2023.

