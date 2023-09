Cruzeiro vai enfrentar o Cuiabá durante a data FIFA

Pela segunda vez, a CBF alterou a data do jogo entre Cuiabá e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Anteriormente, a partida seria no próximo dia 5 de outubro. Mas, agora, a entidade máxima do futebol nacional transferiu o jogo para o dia 14 do mesmo mês. Assim, o confronto acontece em meio à data Fifa, já que a Seleção Brasileira estará jogando as Eliminatórias da Copa do Mundo neste período.

A intenção da CBF com esta medida é preservar o gramado da Arena Pantanal, local do jogo. O estádio em Cuiabá irá receber Brasil x Venezuela no dia 12 e, dessa forma, não haveria desgaste com um jogo anterior ao da Seleção. O detalhe é que esta foi a segunda alteração em dois dias. Anteriormente, o jogo seria no dia 8, passou para o dia 5 e agora está definido para acontecer no dia 14.

Aliás, a nova data do confronto fará com que Cuiabá e Cruzeiro fiquem duas semanas sem jogos. O Dourado irá jogar diante do Atlético-MG no dia 30, enquanto o Cruzeiro enfrenta o América-MG, num clássico regional, no dia seguinte. Depois disso, ambos só voltam a campo duas semanas depois, um contra o outro.

