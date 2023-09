Santos fará treino aberto antes de jogo contra o Vasco

O torcedor do Santos poderá acompanhar o treino do time na véspera da partida contra o Vasco, no dia 1 de outubro, domingo. Assim, no sábado, as atividades na Vila Belmiro serão abertas ao público. O portão abrirá às 9h, com o treino marcado para a hora seguinte.

A ideia da diretoria em abrir o treino para a torcida é em razão da importância do confronto. Santos e Vasco estão na zona do rebaixamento. O Peixe é o 17° colocado, com 24 pontos. Na 18ª posição, com um ponto a menos, vem o time carioca.

Assim, a expectativa é que o apoio dos santistas no treino na Vila Belmiro sirva para dar um gás a mais ao time, além de estreitar ainda mais a relação entre as partes na luta contra o rebaixamento.

Santos terá torcida contra o Vasco

O Santos conseguiu um efeito suspensivo para contar com o seu torcedor na partida no Alçapão. Anteriormente, o Alvinegro Praiano sofreu recentemente punição de dois jogos de portões fechados na Série A, após o arremesso de objetos no gramado, diante do Grêmio, em agosto.

