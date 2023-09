São Paulo faz penúltimo treino visando à final da Copa do Brasil

O grupo do São Paulo fez, na manhã desta sexta-feira (22), no CT da Barra Funda, o penúltimo treino antes da final da Copa do Brasil. O time enfrentará o Flamengo, às 16h, no segundo e decisivo jogo da competição. No de ida, porém, no Maracanã, o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Dorival Júnior, a final, iniciou o dia com a exibição de um vídeo para os jogadores. Em seguida o time partiu para se aquecer no gramado e dar início aos treinos. Dorival dividiu o elenco em dois: um grupo, comandado por ele, trabalhou construção de jogadas, cruzamentos e finalizações.

Já o grupo que ficou aos cuidados de Pedro Sotero, um dos seus auxiliares, porém, comandou o segundo grupo. Ele dirigiu um treino com exercícios específicos para os jogadores de defesa. No período final da atividade, os defensores trocaram de gramado e também participaram da atividade de finalizações.

Entretanto, ainda no treino, os defensores participaram de uma atividade de finalizações com os outros colegas. Não houve novidade em relação aos atletas que estão em recuperação.

A tendência é que Dorival Júnior repita no domingo a equipe que derrotou o Flamengo na partida de ida. Neste caso o São Paulo deverá ir a campo com Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri.

O time fará neste sábado (23) o último treino antes da graqnde decisão.

