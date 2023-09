Com brilho de Cristiano Ronaldo, Al Nassr vence o Al-Ahli

Com chuva de gols, Al Nassr e Al-Ahli se enfrentaram na tarde desta sexta-feira (22), no Al Awal Park, pela sétima rodada Campeonato Saudita. Os dois times brigam pelas primeiras posições da competição e protagonizaram um duelo recheado de emoções.

O Al Nassr mostrou personalidade e conseguiu vencer por 4 a 3 dentro de casa. Cristiano Ronaldo, aliás, marcou dois gols e foi um dos destaques da partida. O Al-Ahli apresentou uma boa atuação e quase chegou ao empate no fim do jogo, mas acabou sendo derrotado em Riade.

Brilho de Cristiano Ronaldo

O Al Nassr mostrou muito volume de jogo logo nos minutos iniciais. Após um desarme de Otávio, Mané tocou para Cristiano Ronaldo guardar. O português, em seguida, recebeu um belo passe de Talisca e chutou por cima do gol. O Al-Ahli tentava construir jogadas, mas tinha dificuldade de encontrar espaços dentro do campo.

Aos 16 minutos, Talisca aproveitou um cruzamento de Otávio para marcar. O Al-Ahli reagiu depois do segundo gol sofrido e diminuiu com Kessié. Nos acréscimos, Talisca efetuou um belo chute colocado e marcou mais um. O primeiro tempo, assim, terminou 3 a 1 para equipe mandante.

O Al-Ahli mudou de postura no segundo tempo e conseguiu marcar logo nos primeiros minutos. Talisca, afinal, derrubou Al-Hurayji dentro da área. Na cobrança de pênalti, Mahrez guardou. Em seguida, Cristiano Ronaldo resolveu aparecer. O atacante recebeu uma bola no meio e marcou um golaço de perna esquerda, sem chances para Mendy.

Vitória do Al Nassr

O Al-Ahli continuou pressionando e conseguiu diminuir com Al-Buraikan no fim do jogo. O time visitante, no entanto, não teve forças para chegar ao empate. O Al Nassr, portanto, venceu por 4 a 3 dentro de casa e conseguiu mais um importante resultado no Campeonato Saudita.

O Al Nassr atualmente é o quinto colocado do Campeonato Saudita. O Al-Ahli, no entanto, está na sexta posição. Os dois times estão com 15 pontos na tabela e são fortes candidatos ao título da competição.

