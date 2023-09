Monaco perde dois pênaltis, Nice marca no fim, vence e dorme na liderança do Francês

Foi com drama e emoção, mas o Nice venceu o Monaco nesta sexta-feira pelo Campeonato Francês. Na abertura da sexta rodada, no Estádio Louis II, as Águias bateram a equipe do principado por 1 a 0, com gol de Jérémie Boga nos acréscimos. Antes, porém, os donos da casa perderam dois pênaltis.

Com o resultado, o Nice, que iniciou a rodada na terceira colocação, assumiu a liderança e vai dormir na ponta da competição, agora com 12 pontos. O clube, porém, pode perder a primeira colocação até o final da rodada. O Monaco segue com 11 pontos, neste momento na vice-liderança, mas também pode despencar.

PÊNALTI PERDIDO

Jogando em casa, o Monaco teve grande chance para abrir o placar no início da partida, mas desperdiçou pênalti. Lotomba derrubou Golovin na área aos nove minutos, e o juiz marcou a penalidade com auxílio do VAR. O centroavante Balogun foi para a cobrança, mas finalizou mal, e o goleiro Bulka evitou o gol.

OUTRO PÊNALTI

O início da etapa final foi semelhante aos 45 minutos iniciais. Com dez minutos, Minamino foi derrubado por Sanson, e o juiz deu mais um pênalti para o Monaco. Assim como no primeiro tempo, porém, Balogun bateu mal e parou em outra defesa do goleiro Bulka, que evitou novamente que o Nice fosse vazado.

NO FINALZINHO

Nos acréscimos da partida, quando o empate sem gols parecida definido, o Nice conseguiu marcar o gol salvador. E foi um senhor golaço. Boga, que entrou no segundo tempo, recebeu bola na linha do meio-campo e encarou a marcação do Monaco sozinho. O camisa 7 limpou a defesa e bateu forte para vencer o goleiro Köhn.

SEQUÊNCIA

Monaco e Nice voltam a campo somente no fim de semana da próxima semana, pela sétima rodada do Campeonato Francês. O Monaco encara o Olympique de Marseille, em casa, no sábado, enquanto o Nice tem compromisso com o Brest, também em casa, no domingo.[

