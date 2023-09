Sai a escalação do Botafogo contra o Corinthians: Luís Henrique é a novidade

Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo volta a campo nesta sexta-feira (22), para medir forças com o Corinthians, na Neo Química Arena. Depois de duas derrotas seguidas na competição, o Alvinegro, que soma 51 pontos, pode aumentar a diferença para o Palmeiras, atual segundo colocado. Para isso, o técnico Bruno Lage optou por colocar entre os titulares Luís Henrique, que formará o trio de ataque ao lado de Víctor Sá e Tiquinho Soares. O duelo também marcará a estreia do segundo uniforme do Glorioso.

Com 27 pontos, a equipe paulista não venceu nos últimos cinco jogos do campeonato e começa a ver a zona de rebaixamento se aproximar. A diferença para o rival, Santos, o primeiro presente no Z4 é de apenas 3 pontos. Vanderlei Luxemburgo ligou o sinal de alerta e sabe que se continuar com os tropeços, pode perder o cargo.

