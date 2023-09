Corinthians x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Na noite desta sexta-feira (22/9), o Corinthians recebe o Botafogo, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Este clássico pela 24ª rodada do Brasileirão é de extrema imporância para os times. O Corinthians, com 27 pontos, está apentas três à frente do primeiro dentro do zona de rebaixamento. Já o Botafogo lidera com 51 pontos, mas tropeçou nas últimas rodadas. Assim, precisa vencer para voltar a abrir confortável vantagem na frente (o Palmeiras, que perdeu na rodada, tem 44 pontos).

Para acompanhar esta partida clique abaixo e acompanhe a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 18h30 com um pré-jogo com a qualidade da Voz e sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também narra a partida