Atlético x Cuiabá: onde assistir, escalações, arbitragem

Em momento de crescimento dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe o Cuiabá, na noite deste sábado (23), às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela 24ª rodada da competição.

O Galo chega para o jogo com moral após vencer o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, na última semana. A situação alvinegra, aliás, é de meio de tabela, com 34 pontos, na nona colocação. Se perder, não cairá na tabela, afinal, o próprio Cuiabá é o 10º, mas tem 29 pontos. Se ganhar, não ultrapassa nenhum adversário, pois o Fortaleza tem 38.

O Cuiabá, todavia, chega para a partida pressionado: a sequência atual é de um empate e quatro derrotas. A equipe tem 29 pontos, na 10ª colocação do Brasileirão.

Onde Assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Como chega o Atlético

O técnico Luiz Felipe Scolari tem um reforço de peso para a partida: o atacante Hulk está liberado para jogar, após cumprir suspensão automática, e vai para o jogo.

Além disso, Felipão ganhou dois reforços para o meio campo. Igor Gomes e Alan Franco se recuperaram de lesão e estão à disposição do treinador para a sequência da temporada.

Igor Gomes foi entregue ao departamento médico no dia 1º de setembro, depois de sofrer uma entorse no tornozelo, às vésperas do jogo contra o Athlético, em Curitiba. Ele ficou fora de duas partidas. Já Alan Franco se lesionou no dia 27 de agosto, quando sofreu uma entorse no joelho direito, na estreia do Galo na Arena MRV. Ele ficou fora também de dois jogos enquanto se recuperava junto a fisioterapia.

Agora somente Igor Rabello e Eduardo Vargas seguem no departamento médico.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá tem problemas para a partida. Isso porque Jonathan Cafú sofreu entorse no joelho esquerdo durante treinamento e virou dúvida.

Além disso, Filipe Augusto e o técnico António Oliveira não poderão ir para o jogo, afinal, estão suspensos com o terceiro cartão amarelo.

ATLÉTICO X CUIABÁ

24ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 23/9/2023 às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Fernando Sobral (Ceppelini); Wellington Silva, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.