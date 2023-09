Vítor Roque se livra de cirurgia, mas não deve jogar mais no ano

O Athletico-PR informou que o atacante Vítor Roque não precisará passar por cirurgia, afinal, ele rompeu dois ligamentos do joelho. Por outro lado, o centroavante ficará pelo menos dois meses fora de combate. Assim, ele é dúvida para os últimos jogos do ano. O Brasileirão irá terminar no dia 03 de dezembro, ou seja, daqui a pouco mais de 60 dias.

Por outro lado, caso o DM do Athletico entendesse que a cirurgia era necessária, Roque ficaria seis meses fora. Vale lembrar que o centroavante do Furacão se machucou na última quinta-feira (21), na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na Ligga Arena, pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Rubro-Negro está em sexto no Brasileirão, fechando o G6 da competição, com chances remotíssimas de título. A equipe de Vítor Roque é seguida de perto pelo Flamengo, que também tem 40. Os dois times já têm 24 partidas.

Vítor Roque é mineiro de Timóteo e completou 18 anos em fevereiro. O atacante, aliás, já está vendido para o Barcelona, em um contrato que pode chegar aos R$ 400 milhões. Inicialmente, ele se apresentaria ao clube espanhol em julho do ano que vem, mas o Barça tem tentado antecipar para janeiro. Dessa forma, o atacante pode nem jogar mais pelo clube.

Roque estreou profissionalmente pelo Cruzeiro e chegou ao Furacão no ano passado. Desde então, são 27 gols e 10 assistências em 78 jogos. Ele é o vice-artilheiro do Brasileirão-2023, com 11 gols. Assim, ele é uma das principais promessas do futebol brasileiro e convivia com a expectativa de ser convocado por Fernando Diniz para os jogos do Brasil em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.