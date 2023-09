Marçal detona arbitragem após expulsão contra Corinthians: ‘Isso é roubo’

Expulso aos 22 minutos do primeiro tempo da partida contra o Corinthians, nesta sexta-feira (22), pela 24ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo Marçal deixou o campo furioso com a arbitragem. O jogador recebeu cartão vermelho após dividida com Pedro.

“Isso aqui é roubo”, esbravejou o jogador do Botafogo.

O lance ocorreu aos 20 minutos. Marçal entrou na dividida com Pedro com o pé levantado e acertou o tornozelo do atacante adversário. O árbitro Paulo César Zanovelli da Silva (MG-FIFA) deu cartão amarelo, mas mudou a cor após revisar o lance no vídeo.

Esta foi a segunda expulsão de Marçal na temporada. O lateral-esquerdo também recebeu cartão vermelho no clássico com o Flamengo no Campeonato Carioca. Corinthians e Botafogo se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

