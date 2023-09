Com um a mais, Corinthians vence Botafogo e respira aliviado no Brasileirão

O Corinthians voltou a vencer após cinco partidas no Brasileirão. Com gol do zagueiro Gil, o Timão venceu o Botafogo por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada. O time paulista aproveitou a superioridade numérica desde os 22 minutos do primeiro tempo, dominou o líder e, agora, respira mais aliviado. Já o Glorioso completa três partidas sem vitória e aumenta a pressão, mas se mantém na liderança.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 30 pontos e saltou para o décimo lugar na classificação. Já o Botafogo segue na liderança com 51 pontos, mas perdeu a oportunidade de aumentar a distância para o vice-líder – que agora é o Grêmio com 44. Na próxima rodada, o Timão visita o São Paulo, sábado (30), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, enquanto o Glorioso recebe o Goiás, na segunda-feira (2), às 20h, no Nilton Santos.

O JOGO

O Botafogo começou a partida disposto a espantar a má fase e encerrar o jejum de três partidas sem vitória na temporada. Após as derrotas diante de Flamengo e Atlético-MG, o Alvinegro viu os rivais Grêmio e Palmeiras diminuírem a vantagem para menos de dez pontos. Para seguir tranquilo na liderança, o Glorioso pressionou o Corinthians nos primeiros minutos e levou perigo em uma finalização com Tchê Tchê por volta do décimo giro no relógio na Neo Química Arena.

Entretanto, o jogo ganhou um novo capítulo aos 22 minutos do primeiro tempo. Marçal entrou com o pé alto em dividida com Pedro e foi expulso após o árbitro revisar o lance no vídeo. O lateral-esquerdo deixou o campo irritado com a decisão. Com vantagem numérica, o Corinthians dominou a posse de bola e ocupou o campo ofensivo. Porém, o Timão não tinha criatividade para furar a defesa carioca e praticamente não ameaçou Lucas Perri – que sentiu dores na panturrilha.

O Corinthians voltou para a etapa final com mudanças. Fagner e Renato Augusto entraram no intervalo e resolveram a falta de criatividade do ataque. O Timão fez valer a vantagem e o mando de campo, e pressionou o Botafogo nos primeiros minutos. E a pressão foi coroada com gol do zagueiro Gil, aos 13 minutos, no rebote da própria cabeçada. Embalado com o gol, o Alvinegro cresceu e criou mais duas chances na sequência com Yuri Alberto, mas faltou pontaria nas finalizações.

Em desvantagem dentro de campo e no placar, o Botafogo fez mudanças para tentar reagir. O técnico Bruno Lage deixou o time mais ofensivo e, aos poucos, o Glorioso conseguiu aparecer mais vezes no campo de ataque, chegando a assustar em desvio de Victor Sá aos 34 minutos e com Júnior Santos nos acréscimos. Mas faltou perna para o líder do Brasileirão arrancar o empate na Neo Química Arena e voltar para o Rio de Janeiro com um ponto na mala.

CORINTHIANS 1 x 0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data e horário: 22/09/2023, às 20h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Cássio; Bruno Mendez, Gil, Lucas Veríssimo (Fagner, min. 0’/2ºT) e Matheus Bidu (Fábio Santos, min. 35’/2ºT); Gabriel Moscardo (Renato Augusto, min. 0’/2ºT), Maycon e Matías Rojas; Wesley (Ángel Romero, min. 11’/2ºT), Pedro (Gustavo Mosquito, min. 11’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido (Júnior Santos, min. 31’/2ºT), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Gabriel Pires, min. 19’/2ºT), Tchê Tchê, Eduardo e Victor Sá (Carlos Alberto, min. 35’/2ºT); Luis Henrique (Diego Costa, min. 19’/2ºT) e Tiquinho Soares (Hugo, min. 19’/2ºT). Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-FIFA)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC-FIFA)

Cartões amarelos: Gabriel Moscardo, Gil, Fagner e Yuri Alberto (COR); Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê e Diego Costa (BOT)

Cartão vermelho: Marçal (BOT)

Gol: Gil, aos 13′ do 2ºT (1-0)

