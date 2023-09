Tchê Tchê lamenta derrota e liga ‘sinal de alerta’ do Botafogo pelo título do Brasileirão

Com um a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo, o Botafogo não resistiu à pressão do Corinthians e foi derrotado por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão. Foi a terceira derrota consecutiva do líder do campeonato. O volante Tchê Tchê lamentou o novo tropeço, mas ressaltou que o grupo alvinegro está concentrado no trabalho e com o alerta ligado para conquistar o título no final do ano.

“Trocaria (o esforço) pela vitória. É claro que (o tropeço) liga o sinal de alerta. Sempre buscamos a vitória, independente se jogamos em casa ou fora. Mas o trabalho segue da mesma maneira. São 38 rodadas e sabíamos que era inevitável isso (oscilar). O time que estava atrás da gente (Palmeiras) tropeçou ontem também. Temos que ter a cabeça boa, no lugar, e seguir trabalhando para conquistar o título”, disse o volante Tchê Tchê.

Apesar da terceira derrota seguida, o Botafogo segue na liderança com 51 pontos e manteve a distância de sete para o vice-líder, que agora é o Grêmio, que venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta última quinta-feira (21) em Porto Alegre. O Glorioso volta a campo no próximo dia 2, às 20h (de Brasília), contra o Goiás, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

