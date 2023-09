Gil exalta vitória sobre líder e celebra fim de jejum do Corinthians

Com o resultado, o Corinthians subiu para 10º no Brasileirão, agora com 30 pontos. O Alvinegro está dez pontos atrás do Athletico-PR, último time do G6. Por outro lado, o Timão está seis pontos acima do rival Santos, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Embalado com a vitória sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, porém, agora muda o foco. Afinal, na próxima terça-feira (26), recebe o Fortaleza, às 21h30, pela semifinal da Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, o Timão terá um clássico com o São Paulo, no dia 30, às 18h30.

“Agora é comemorar, mas sabendo da importância da partida da terça-feira. Sabíamos que seria um jogo difícil contra o Botafogo, que é uma equipe muito bem treinada”, completou Gil.