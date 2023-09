Vitória derruba Ituano e dá novo passo rumo ao título da B

Em partida válida pela 29ª rodada da Série B, o Vitória passou pelo Ituano, no interior paulista, na noite desta sexta-feira (22). O triunfo por 2 a 0, com gols de Matheus Trindade aos 7 do primeiro tempo e Iury Castilho aos 47 do segundo. Dessa forma, o Leão segue firme na liderança da Série B, com 55 pontos em 29 jogos.

O Vitória, porém, é perseguido de perto por Guarani (50), Sport (50) e Novorizontino (48), que ainda jogam na rodada. Dessa forma, mesmo que os rivais vençam, o Leão segue dependendo apenas de si para ser campeão da Série B-2023.

Nesta reta final de Série B, o Vitória ainda encara Novorizontino, Sport e Guarani. Este, aliás, será daqui a menos de um mês, no dia 15 de outubro, em Salvador. Antes, porém, o Rubro-Negro recebe Tombense na próxima sexta-feira (29) e visita o Criciúma, quinto colocado, no dia 08.

Já o Ituano aparece em 14º, com 33 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento é a Chapecoense, com 27. A Chape ainda joga na rodada. Os três últimos colocados, aliás, são Tombense, Londrina e ABC, com 25, 21 e 16 pontos, respectivamente. O Rubro-Negro de Itu agora recebe o Botafogo-SP no próximo sábado (30).

