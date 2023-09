Cristiano Ronaldo não pensa em aposentadoria: ‘Continuo a amar o futebol’

Cristiano Ronaldo vive grande fase na Arábia Saudita. O craque português brilhou com dois gols na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ahli por 4 a 3, nesta sexta-feira (22), pela sétima rodada do Campeonato Saudita. Após a partida, o camisa 7 foi questionado sobre o futuro e descartou pendurar as chuteiras.

Veja a classificação do Campeonato Saudita!

“Foi um grande jogo. Jogamos bem contra uma grande equipe e estamos felizes. Estamos no topo da tabela e é isso que procurávamos. Mesmo com a minha idade continuo a amar o futebol. Amo jogar, marcar gols e ganhar jogos, e continuarei até as minhas pernas dizerem: ‘Cristiano, acabou!’ (risos)”, disse o craque português.

Na temporada 2023/24, Cristiano Ronaldo soma nove gols e cinco assistências em oito jogos com o Al-Nassr. No clube saudita desde o ano passado, o craque português tem 23 gols e sete assistências em 27 partidas disputadas. Em 2023, ele levou o time saudita ao título da Copa dos Campeões Árabes.

