Lage vê resultado ‘inglório’ e manda recado para torcida do Botafogo: ‘Aqui ninguém desiste’

A pressão aumentou sobre o Botafogo após a terceira derrota consecutiva no Brasileirão. Apesar de manter a distância de sete pontos para o vice-líder, o Alvinegro vive um momento de desconfiança sob o comando do técnico Bruno Lage. Após a partida contra o Corinthians, nesta sexta-feira (22), na Neo Química Arena, pela 24ª rodada, o treinador português reiterou a confiança na equipe e foi energético nas palavras.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro!

“O torcedor do Botafogo é apaixonado. Foram eles que puxaram os jogadores para cima. Eles (jogadores) precisam desse carinho. Acreditem como nós. Agora é o momento de estarmos todos juntos. Se tiverem que bater, batam em cima do treinador. Segundo turno é difícil, as equipes já sabem como o Botafogo joga. Faz parte do nosso trabalho entender como vamos ganhar. E vamos ganhar”, disse.

Já em relação a atuação do Botafogo diante do Corinthians, o técnico Bruno Lage viu um resultado ‘inglório’ e lamentou a expulsão de Marçal aos 22 minutos do primeiro tempo. O treinador português exaltou o empenho do time alvinegro, que atuou com um a menos durante cerca de 70 minutos e, na maior parte do período, suportou a pressão paulista.

“É um resultado inglório, principalmente pela atitude e performance mostrada quando ficamos com um jogador a menos. Aqui ninguém desiste, independente de haver sinais de alerta ou não. É contra tudo, como essas situações do futebol, como perdermos nosso capitão por cartão vermelho, e contra todos, porque é um campeonato muito competitivo e temos que jogar contra todos”, afirmou.

Apesar da terceira derrota seguida, o Botafogo segue na liderança com 51 pontos e manteve a distância de sete para o vice-líder, que agora é o Grêmio, que venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta última quinta-feira (21) em Porto Alegre. O Glorioso volta a campo no próximo dia 2, às 20h (de Brasília), contra o Goiás, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.