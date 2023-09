Sistema de segurança do estádio do Palmeiras ajuda na prisão de criminosos em São Paulo

O sistema de segurança do estádio do Palmeiras foi determinante para a prisão de 28 criminosos em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou a detenção nesta sexta-feira (22) graças ao reconhecimento facial e biometria do Allianz Parque. Além disso, outras 42 pessoas foram detidas na investigação.

A Secretaria de Segurança Pública realizou uma etapa do programa Muralha Paulista em quatro jogos do Palmeiras no Allianz Parque. A SSP deteve 28 criminosos, além de 42 pessoas que não estavam cumprindo medidas judiciais interceptadas e que estavam proibidas de entrar na arena.

Um dos 28 presos era procurado por tráfico internacional de drogas e estava foragido desde 2020, após a queda de um avião com 400 kg de entorpecentes. Ao todo, 146.793 ingressos foram verificados pela Secretaria de Segurança Pública. O sistema de segurança ajudou na investigação da morte de Gabriela Anelli, em julho.

