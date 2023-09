Arrascaeta busca recorde na Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2023 pode ser especial para o uruguaio Arrascaeta. Isso porque, caso ele seja campeão com o Flamengo, entrará no seleto grupo de tetracampeões da competição nacional. Dessa forma, o camisa 14 se juntaria a Zinho e Roger Machado, hoje aposentados.

Curiosamente, Arrascaeta venceu todas as finais de Copa do Brasil que disputou. Em 2017 e 2018, foi campeão pelo Cruzeiro, em cima do próprio Flamengo e do Corinthians, respectivamente. No ano passado, o uruguaio sagrou-se tri, com nova conquista sobre os paulistas.

Dos seis jogos das três finais, aliás, Arrascaeta participou de cinco, com quatro empates e uma vitória. Além disso, ele deixou a sua marca nas finais de 2017 e 2018. Vala lembrar ainda que o uruguaio não pôde participar do jogo de ida da final de 2023, entre Flamengo e São Paulo, por estar lesionado.

Dessa forma, como está recuperado e conhece o caminho para o título, Arrascaeta se tornou a grande esperança do Flamengo para reverter a derrota de 1 a 0 no jogo de ida. Assim, o Fla precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no Morumbi ou ganhar por apenas um, forçando a ida para os pênaltis.

Além de Arrascaeta, o Flamengo também contará com o retorno do atacante Luiz Araújo para a final, outro que se recuperou de lesão. Por outro lado, o Rubro-Negro não conta com os laterais Varela e Filipe Luís nem com o volante Allan, todos machucados.

