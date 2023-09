Bidu dá passe para gol de Gil e supera fase ruim no Corinthians

Apesar das últimas atuações pelo Corinthians, Matheus Bidu foi peça importante na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na noite desta sexta-feira (22). O lateral-esquerdo começou a partida como titular, na Neo Química Arena, e deu o passe para Gil no lance do gol que decretou o resultado. O camisa 21, aliás, estava recebendo muitas críticas da torcida recentemente. Afinal, cometeu dois pênaltis, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza e no empate em 1 a 1 com o Goiás, que custaram pontos ao Timão. Mas agora, de acordo com o jogador, isso não importa mais.

“Sabíamos que seria um jogo difícil. Graças a Deus, a equipe conseguiu se sobressair e fazer o resultado dentro de casa. Em questão ali, foi só um câimbra que senti e o jogo passado já passou. Nada como um dia após o outro. Agora, agradecer a Deus por estar sempre me sustentando e também enaltecer a entrega de toda a equipe. Nada como um trabalho que mostrou, mais uma vez, que o time é qualificado. É focar na parte de cima da tabela”, disse o defensor, em declaração na zona mista.

O triunfo sobre o Botafogo, por sinal, registrou uma marca positiva para o Corinthians. Além de conseguir manter a invencibilidade sobre o Alvinegro carioca na Neo Química Arena, o Timão alcançou sua 100ª vitória atuando no estádio em partidas válidas pelo Brasileiro. O recorde mostra, inclusive, a força dos paulistas como mandante em 2023, já que são, nesse momento, 11 jogos sem perder em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.