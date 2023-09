Milan vence Verona e encosta na líder Inter de Milão

Neste sábado (23), pela quinta rodada do Italiano, o Milan reencontrou o caminho das vitórias após ser goleada para a arquirrival Internazionale de Milão. Com gol de Rafael Leão aos oito do primeiro tempo, o Rubro-Negro fez 1 a 0 no Hellas Verona, no San Siro.

Com o resultado, o Milan está em segundo lugar no Campeonato Italiano, com 12 pontos, quatro vitórias e uma derrota. Além do tropeço para a rival, os rubro-negros também vinham de empate na Champions League, um 0 a 0 com o Newcastle, em San Siro.

A liderança é da Internazionale, também com 12, mas com um jogo a menos. A Cobra leva a melhor nos critérios de desempate (confronto direto e depois saldo de gols e gols pró). Neste domingo, a Inter visita o lanterna Empoli, que perdeu todas até aqui, além de nem ter marcado gol.

O G4 do Italiano tem ainda Lecce e Juventus, com 11 e 10 pontos, respectivamente. O time do Sul já jogou na rodada, enquanto a Velha Senhora entra em campo nesta tarde (23), quando visita o Sassuolo. Derrotado nesta manhã, o Hellas Verona encontra-se em nono, com só sete pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Já a parte de baixo da tabela tem, como já destacado, o Empoli na lanterna. O Z4 tem ainda Sassuolo, Salernitana e Cagliari, com 3, 3 e 2 pontos, respectivamente. A equipe de Salerno é a única dessas que já jogou na rodada.

Jogos da 5ª rodada do Italiano

Sexta-feira (22/9)

Salernitana 1×1 Frosinone

Lecce 1×0 Genoa

Sábado (23/9)

Milan 1 x 0 Verona

Sassuolo x Juventus – 13h

Lazio x Monza -15h45

Domingo (24/9)

Empoli x Inter de Milão – 7h30

Atalanta x Cagliari – 10h

Udinese x Fiorentina – 10h

Bologna x Napoli – 13h

Torino x Roma – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.