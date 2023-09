Marçal se retrata, diz que não houve roubo ao Botafogo e critica Abel Ferreira

Marçal foi expulso aos 22 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Corinthians e saiu de campo detonando a arbitragem por conta da decisão. No entanto, na zona mista após a partida, o lateral-esquerdo do Botafogo voltou atrás nas palavras e se desculpou por afirmar que aquilo era “roubo”. No lance polêmico da derrota por 1 a 0 para o Timão, o camisa 21 entrou em uma dividida com Pedro e atingiu, no alto, a perna direita do atacante adversário.

“Na minha interpretação, era cartão amarelo, assim como ele aplicou no primeiro momento. Depois, nada contra a decisão dele. Não é questão de se sentir roubado, foi um desabafo, porque vemos outras equipes sendo beneficiadas de certa forma e mesmo assim alguns integrantes fazem barulho, não aceitando a derrota. Nós aceitamos derrota. Fico chateado pelo lance, acredito que o amarelo era a melhor decisão. Mas aceito, agradeço meus companheiros por terem dado tudo e jogado com coração no tempo que fiquei ausente, honraram a camisa”, disse o capitão alvinegro, mais tranquilo.

Marçal dá indireta a Abel

Por sinal, Marçal também comentou sobre as reclamações constantes do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, concorrente direto do Botafogo na briga pelo título do Brasileiro. Ele afirmou que assistiu ao jogo do Verdão diante do Grêmio, em Porto Alegre, partida em que o treinador da equipe paulista deixou o campo antes do fim e disse “isso é roubar”, junto com um gesto, depois de divergir de mais uma marcação do árbitro.

“Nada específico para ele (Abel). Obviamente, no dia que não estamos jogando estamos acompanhando os outros. Estava acompanhando Grêmio x Palmeiras, tiveram vários momentos em que o Grêmio estava sendo prejudicado, mas o árbitro estava ali para apitar, toma a decisão dele, temos excelentes árbitros. Integrantes de outros clubes têm que ficar até o fim do jogo, dar coletiva e falar o que estou falando. Sair antes quando claramente o time dele não está sendo prejudicado e fazer o que fez. É só um alerta, um desabafo. É importante sentirmos que está sendo limpo até o final. Aprender a perder, hoje eu perdi, achei a decisão do árbitro demasiada dura. Mas respeito. Todos têm que olhar as coisas com clareza e fazer menos barulho”, concluiu o lateral.

É provável que tanto Abel quanto Marçal recebam uma suspensão do STJD, que apresentará uma denúncia nesta semana para levar os casos a julgamento. Ambos os árbitros relataram o ocorrido nas respectivas súmulas.

Lage respeita decisão da expulsão

O árbitro da partida, Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa), relatou na súmula as falas de Marçal. Existe a possibilidade, portanto, de que o defensor pegue gancho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mas, para o técnico Bruno Lage, a atitude do juiz de ir ao VAR e revisar a imagem foi acertada, embora tenha prejudicado o Glorioso, que ficou com um jogador a menos por boa parte dos 90 minutos.

“Excelente decisão do árbitro, em que ele entendeu que foi agressão de ir ao VAR ver. Ponto. Se o que aconteceu hoje com o Marçal tivesse acontecido nos dois últimos jogos, estaríamos aqui falando de resultados completamente diferentes”, disse, citando em seguida a polêmica sobre o gol sofrido na derrota para o Flamengo. Logo depois do clássico no Nilton Santos, o Mister disse que os dois lances que balançaram a rede pelo lado rubro-negro mereciam ser analisados, o que “estranhamente não ocorreu”, segundo o próprio comandante.

