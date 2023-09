Pela Premier League, Crystal e Fulham não saem do zero

Sábado (23/9) de duelo londrino na Premier League. No Sellhurst Stadium, o Crysral Palace recebeu o Fulham pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O time da casa teve a posse, o Fulham as melhores chances. Mas o placar não saiu do 0 a 0. Empate justo.

Veja aqui a tabela de classificação do Inglês

Os times estão no meio da tabela da Premier League. Ambos com oito pontos. Mas o Crystal está à frente pelo saldo (-1 contra -5 do rival londrino).

Legião Brasileira

No Fulham, Willian (ex-Corinthians e Seleção) e Andreas Pereira (ex-Flamengo) foram titulares e os melhores do time na partida. Já o atacante Carlos Vinicius (ex-Benfica e Tottenham) começou no banco e entrou na reta final do duelo. O Crystal não relacionou Matheus França.

Crystal e Fulham fazem bom jogo

O Fulham foi bem superior no primeiro tempo. Willian iniciando as jogadas pelas esquerda, e Andreas Pereira, próximo da área e entrando para finalizar, comandavam o time visitante. Andreas obrigou o goleiro Johnstone a fazer grande defesa. Depois deu lançamento para Jiménez perder a melhor chance da etapa inicial. Willian também chutou uma com perigo, raspando a trave. Em casa, o Crystal tinha a posse, mas só assustava em lances com Eze. O camisa 10 da agremiação que tem John Textor (dono da SAF do Botafogo) como proprietário deu o único chute perigoso, bem defendido por Leno.

Na etapa final, o Crystal conseguiu ser mais efetivo no ataque. Mas a defesa do Fulham, bem postada, segurou o ímpeto dos donos da casa. E quase o time visitante venceu. Aos 36, appós cruizamento da direita, a bola sobrou para Willian, livre. Mas seu chute foi na direção do goleiro Johsntone, que salvou.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (23/9)

Crystal Palace 0x0 Fulham

Manchester City x Nottingham Forest

Luton Town x Wolverhampton

Brentford x Everton – 13h30

Burnley x Manchester United – 16h

Domingo (24/9)

Chelsea x Aston Villa – 10h

Arsenal x Tottenham – 10h

Liverpool x West Ham – 10h

Brighton x Bournemouth – 10h

Sheffield United x Newcastle – 12h30

