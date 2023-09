Manchester City, 100%, vence a sexta seguida na Premie League

O Manchester City ratificou o seu favoritismo no jogo deste sábado (23/9) contra o Nottingham Forest, pela sexta rodada da Premier League. Afinal, em seus domínios, o Ettihad Stadium, venceu por 2 a 0, gols de Phil Foden e de Haaland no primeiro tempo. Na etapa final, o time jogou com dez quase a etapa inteira (Rodri expulso), mas ainda asssim soube evitar que o Nottingham assustasse muito o seu gol e ainda teve oportunidades para ampliar.

Com 18 pontos em seis jogos, o tricampeão City – que também ostenta o melhor ataque e a melhor defesa da competição – dá mostras de que é mesmo o favorito ao tetra. O Nottingham, que pelas casas de apostas tinha apenas 5% de chance de vitória – segue com sete pontos, na décima posição.

Legião Brasileira

Nos Citizens, o goleiro Ederson, como sempre, foi o titular. Foi o único brazuca em campo, já que o ex-palmeirense Danilo, um dos astros da equipe, segue machucado; e Andrey (ex-Vasco) não foi relacionado.

Foden põe City na frente

O City buscou se impor desde os primeiros minutos e logo abriu 2 a 0. Aos seis, numa bela troca de passes de mais de um minuto que terminou com a conclusão de Foden fez 1 a 0. E aos 13 com Haaland, de cabeça. As oportunidades para o City ampliar seguiram, diante de um Nottingham atônito, rezando para o primeiro tempo acabar.

Na etapa final, um lance logo aos 30 segundos alterou o comportamento da partida. Rodri teve um entrevero com Gibbs-White e o agarrou pelo pescoço. Foi expulso de forma direta, deixando o City com dez. Com um a mais, o Nottingham conseguiu equilibrar o jogo. Mas ainda assim a melhor oportunidade foi de Haaland. Apenas nos minutos finais, o time visitante teve chances claras, mas aí o goleiro Ederson fez a diferença. Afinal, foram duas belas defesas, a melhor em chute de Elanga.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (23/9)

Manchester City 2×0 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x0 Fulham

Luton Town 1×1 Wolverhampton

Brentford x Everton – 13h30

Burnley x Manchester United – 16h

Domingo (24/9)

Chelsea x Aston Villa – 10h

Arsenal x Tottenham – 10h

Liverpool x West Ham – 10h

Brighton x Bournemouth – 10h

Sheffield United x Newcastle – 12h30

