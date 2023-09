Ilustre torcedor do Botafogo, Zeca Pagodinho ganha estátua em Xerém

Um dos maiores artistas do Brasil, o sambista Zeca Pagodinho, ilustre torcedor do Botafogo, recebeu grande homenagem neste sábado (23). Na Baixada Fluminense, o cantor ganhou uma estátua de bronze, produzida pelo artista plástico Marcos André Sales. A obra de arte ficará em uma praça de Xerém, local onde Zeca mora.

A estátua, de 1,80 metro de altura, está avaliada em R$ 61 mil.





A inauguração da estátua contou com a presença do Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba de coração de Zeca Pagodinho. A Prefeitura de Caxias e o Governo do Rio organizaram o evento. O governador Cláudio Castro, aliás, esteve presente no local.

Além do monumento, foi inaugurada uma ponte sobre o Rio João Pinto e da Rua Jessé Gomes da Silva. A rua, aliás, leva o nome do pai de Zeca, que morreu em 2015.

Mas, além da paixão pela música e pelo carnaval, Zeca Pagodinho nunca escondeu o seu amor pelo Botafogo. O cantor está constantemente nos jogos no Nilton Santos, recebendo o carinho dos alvinegros. Aliás, recentemente, na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, ele fez um show no gramado antes da bola rolar. A partida foi no dia do aniversário de 119 anos do clube.

