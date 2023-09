Atlético x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Atlético e Cuiabá fazem o único jogo deste sábado, 23/9, pela 24ª rodada do Brasileirão. Uma vitória colocará o Galo mineiro – nono colocado com 34 pontos – mais próximo dos times que brigam por vaga à Libertadores-2024. Já o Cuiabá, 11º com 29 pontos, busca um bom resultado para se manter no meio da tabela e longe dos times que brigam contra o rebaixamento. Este jogo na Arena MRV começa às 21h30 (de Brasília). Mas a Voz do Esporte inicia a sua cobertura bem antes, às 19h30, com um pré-jogo de primeira sob o comando de Christian Rafael, que também narra a partida.