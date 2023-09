Flamengo encerra preparação para final no Morumbi

O Flamengo está pronto para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi. Afinal, na manhã deste sábado (23), o técnico Jorge Sampaoli deu o último treino antes da decisão. Aliás, nas atividades no Ninho do Urubu, o argentino não deu indicações de qual equipe entrará em campo.

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer pela mesma diferença de gols para levar a final para os pênaltis. Vitória por dois gols ou mais garante o pentacampeonato para o time carioca.

Segundo o “ge”, Sampaoli fez vários testes e misturou os jogadores durante o treinamento. Aliás, ele chegou a mudar a formação tática da equipe. Assim, fez a equipe atuar com três zagueiros. Entretanto, com o retorno de Léo Pereira, a expectativa é que ele jogue ao lado de Fabrício Bruno, com a escalação de dois defensores. Pulgar, também de volta, deve jogar na frente da zaga.

Arrascaeta bem mais uma vez e Rossi entre os titulares

Assim como nos últimos dias, Arrascaeta participou das atividades sem dores. O camisa 14 vem mostrando evolução física durante as atividades no Ninho do Urubu. Dessa forma, deve integrar o time titular no jogo no Morumbi. Além disso, Rossi, titular contra o Goiás, deve levar a melhor na disputa com Matheus Cunha e ser titular no domingo.

Treino de pênaltis

Com a possibilidade de penalidades, caso o Flamengo vença pelo placar magro de um gol, os rubro-negros treinaram pênaltis neste sábado.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve enfrentar o São Paulo com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro (Thiago Maia) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

