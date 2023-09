Em má fase, Gilberto deve perder espaço no Cruzeiro

Gilberto vive má fase com a camisa do Cruzeiro. O último gol do atacante foi no dia 14 de maio, na vitória por 4 a 0 contra o América-MG, ainda no primeiro turno. Assim, a tendência é que o camisa 99 perca sua vaga de titular no time mineiro.

Segundo a “Itatiaia”, o técnico Zé Ricardo, recém-chegado ao Cruzeiro, já pensa em um substituto para a vaga de Gilberto. Mas, por outro lado, o mesmo encontra dificuldade para essa escolha. Afinal, além de Gilberto, o time só tem o centroavante Rafael Elias, o “Papagaio”. Esse, no entanto, está lesionado.

Zé Ricardo cita falta de eficiência do Cruzeiro e exime goleiro de culpa

Dessa forma, o treinador pode improvisar e colocar Bruno Rodrigues como referência. Apesar de ser um jogador de velocidade, ele pode conquistar a oportunidade e jogar no lugar de Gilberto na próxima partida. No dia 1 de outubro, a Raposa recebe o América-MG, às 16h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.