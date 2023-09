Falhas bizarras levam a Juventus à derrota no Italiano

A Juventus visitou o Sassuolo neste sábado, 23/9, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Mas não se deu bem. Buscou o empate duas vezes, mas acabou perdendo por 4 a 2, levando gols bizarros. Foi a primeira derrota da Juve na competição. Laurienté, Berardi, Pinamonti e Gatti (contra) fizeram os gols do time da casa. A Juve marcou com Vina (contra) e Chiesa. Pesaram para a derrota do gigante italiano, primeiramente, a atuação ruim do goleiro Szczesny. Afinal, engoliu um frangaço no primeiro gol e falhou no terceiro. E o gol contra absurdo de Gatti. Ele recebeu a bola do goleiro. Mas não viu que o arqueiro estava fora do gol e mandou contra a própria rede.

A Juventus tem dez pontos, em quarto lugar. Mas pode perder posições ao fim da rodada. O Sassuolo é o 11º colocado, com seis pontos.

Szczesny falha e Juventus se dá mal

A Juve não fez um bom primeiro tempo. Embora Chiesa fizesse boas jogadas, o time foi para o intervalo perdendo por 2 a 1. O Sassuolo saiu na frente num frangaço do goleiro polonês Szczesny. O chute de Laurenté era de fácil defesa, mas o arqueiro deixou passar por entre as mãos, aos 12. Nove minutos depois, o ex-Palmeiras Viña tentou cortar cruzamento da esquerda e fez contra, empatando para a Juve. Porém, o belo chute de Berardi, de fora da área, aos 41, recolocou os donos da casa na frente.

Gol contra bizarro

No segundo tempo, os times buscaram o gol, com o Sassuolo bem mais próximo de ampliar. Contudo, aos 34, Chiesa, o melhor em campo, ficou com a bola na área e bateu com firmeza. A bola resvalou num zagueiro e entrou no canto direito do goleiro Cragno. Entretanto, aos 37, veio o terceiro gol dos donos da casa. Pinamonti pegou uma sobra do goleiro Szczesny, que bateu roupa após chute de Laurenté. O Sassuolo quase chegou ao quarto, mandando uma no travessão. Mas aí Gatti deu uma mãozinha. Szczesny cobrou uma falta na lateral direita e o zagueiro não percebeu que o goleiro foi quem fez a cobrança. Sem ver … atrasou para o goleiro! Que não estava no gol, é claro. Sassuolo 4 a 2.

