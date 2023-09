Diniz convoca Seleção para a Data-Fifa de outubro. Gerson na lista! Veja os nomes!

O técnico Fernando Diniz convocou, na tarde desta sábado (23), a Seleção Brasileira para a Data-Fifa de outubro. A divulgação da lista aconteceu na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A principal novidade na lista, que conta com 23 jogadores, é o retorno de Vinícius Júnior, que se recuperou de lesão que o tirou da convocação anterior.

Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Canarinho terá dois compromissos. Assim, o primeiro será no dia 12 contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Posteriormente, o Brasil visita o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), no dia 17 do mesmo mês.

Veja a lista de convocados

Goleiros

Alisson

Ederson

Lucas Perri

Zagueiros

Bremer

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Nino

Laterais

Danilo

Wanderson

Caio Henrique

Renan Lodi

Meias

André

Bruno Guimarães

Casemiro

Gerson

Raphael Veiga

Atacantes

Gabriel Jesus

Matheus Cunha

Neymar

Raphinha

Richarlison

Rodrygo

Vinícius Júnior

Essa foi a segunda convocação de Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira. A primeira, aliás, foi para os primeiros jogos da equipe na competição. O treinador do Fluminense dirige a Canarinho até o ano que vem, quando Carlo Ancelotti, do Real Madrid, chega para assumir a Seleção, segundo informação do “ge”.

A Seleção Brasileira lidera a classificação das Eliminatórias. Nas duas primeiras rodadas, o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 1 e o Peru por 1 a 0. Assim, está no topo da tabela com seis pontos. A Argentina, com a mesma pontuação, é a segunda colocada (perde na diferença de saldo de gols).

